انت الان تتابع خبر تخصيص 30 حافلة لنقل جماهير الزوراء إلى البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر نادي الزوراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وجه بتخصيص 30 حافلة لنقل جماهير الزوراء مجاناً من أجل مؤازرة فريق النوارس في كأس الاتحاد الآسيوي"، لافتاً إلى إن "إدارة الزوراء تقدم شكرها للوزير على الدعم المتواصل لنادي الزوراء".وأضاف النادي أن "جميع الأمور اللوجستية فيما يتعلق بإنجاز تأشيرات دخول فريق العربي الكويتي والمراقبين والحكام والمشرفين الآسيويين أنجزت اليوم".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي حرم جماهير الزوراء من الحضور إلى مباراة الفريق الأولى أمام العربي الكويتي والتي ستقام في البصرة بسبب العقوبة التي تلقاها الفريق اثناء مباراته أمام ذوب آهن الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا في موسم ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والتي جرت على ملعب كربلاء الدولي نتيجة أحداث الشغب من قبل بعض الجماهير.

ومن المقرر أن تكون جماهير النوارس حاضرة في مواجهتي الزوراء أمام الرفاع البحريني والنجمة اللبناني على ملعب البصرة الدولي.

