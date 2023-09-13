انت الان تتابع خبر فنلندا ترفض المشاركة ببطولة العالم للجمباز بسبب روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد الفنلندي للجمباز في بيان له: "فنلندا لن تشارك في بطولة العالم للجمباز للفرق، التي ستقام نهاية نوفمبر المقبل في كازاخستان، وذلك بسبب مشاركة فرق من روسيا وبيلاروس في البطولة. وإضافة إلى فنلندا، هناك دول أوروبية أخرى، بما في ذلك إستونيا، لن تشارك في البطولة".



ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للجمباز للفرق في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023، في مدينة ألماتا الكازاخستانية.

