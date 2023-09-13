انت الان تتابع خبر ريتشارليسون يكشف أسباب "الجفاف التهديفي" مع توتنهام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اللاعب لصحيفة جلوبو البرازيلية: "لقد مررت بوقت مضطرب في الأشهر الخمسة الأخيرة خارج الملعب، الآن الأمور على ما يرام في المنزل، الأشخاص الذين كانوا يراقبون أموالي فقط ابتعدوا عني".

وأضاف: "الآن الأمور ستنصلح، أنا متأكد من أنني سأقدم مسيرة جيدة في توتنهام وسأجعل الأمور تحدث مرة أخرى، تلك اللحظة الحزينة لم تكن حتى لأنني لعبت بشكل سيء ضد بوليفيا، في رأيي، لم ألعب بشكل جيد".



تابع ريتشارليسون: "سأعود إلى إنجلترا، لطلب المساعدة النفسية من طبيب نفسي، للعمل على تحسين عقلي، هذا كل شيء، سأعود أقوى".