انت الان تتابع خبر ما حقيقة إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في جورجيا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة، في بيان لها: "يتم ترويج هذه المعلومات من قبل جهات متحيزة سياسيا، ثم تستخدمها بعض وسائل الإعلام والأفراد لهم انتماءات سياسية (معينة) لإطلاق حملة تضليل".

وذكرت قناة "متافاري أرخي" التلفزيونية المعارضة أنه قبل أشهر من بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، اقترح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي زار جورجيا، على حزب "الحلم الجورجي" الحاكم فتح مفاوضات حول نشر قاعدة عسكرية أمريكية.



وحسب القناة التلفزيونية، فإن السلطات الجورجية رفضت عرض أوستن، لكنها تسترت على أمر تلقيه.