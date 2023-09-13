شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس النواب: الرئيس السيسي لا يألو جهدا ولا يتوانى عن دعم الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بموقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال بليبيا والزلزال المدمر بالمغرب مؤكدًا أن هذا الموقف ليس بجديد على الرئيس السيسى الذى يؤمن جيدًا بالدور الإنسانى وضرورة دعم الأشقاء فى أوقات الأزمات والكوارث بلا حدود.

وأكد "قورة" فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن التاريخ والواقع يؤكدان دائما أن الرئيس السيسى لا يألو جهدًا ولا يتوانى عن دعم الأشقاء، الأمر الذى يؤكد موقف مصر الداعم وحرصها الدائم فى مساندة كافة الأشقاء فى الوطن العربى مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت وما زالت وستظل فى مقدمة دول العالم التى تدعم وتسارع وتُساند وتُقدم يد العون للأشقاء العرب فى أى أزمة انطلاقًا من دورها المحورى وموقعها كدولة رائدة وحرصًا منها على ترسيخ مفاهيم التعاون العربى الحقيقى بين جميع الدول العربية.

وأعرب "عبد السلام" كمواطن مصرى وعربى قبل أن يكون نائبًا بالبرلمان المصرى عن فخره وسعادته الغامرة مثل كل المصريين والعرب بمثل هذه المواقف الوطنية والانسانية رفيعة المستوى من الرئيس السيسى والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن الرأى العام المصرى والعربى فى مساندة ودعم أى دولة عربية تتعرض لأى محنة مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية تجاه الأشقاء العرب تدعو للفخر والاعتزاز لما تحظى به الدولة المصرية من مكانة كبيرة ودور ريادى كبير فى المنطقة يُحتم عليها مساندة الجميع فى كل الأوقات الصعبة انطلاقًا من دورها المحورى والمؤثر.

وتوجه النائب أحمد عبد السلام قورة بخالص العزاء للمغرب وليبيا ولأسر الضحايا متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.