انت الان تتابع خبر توجيهات حكومية لدعم القطاع الشبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "ترأس اليوم، الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للشباب، التي نوقشت فيها العديد من المقررات الخاصة بتقديم كل ما من شأنه أن يدعم الواقع الشبابي والتي أفضت إلى صدور بعض التوجيهات والتوصيات".وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "الشباب العراقي يستحق كل الدعم لأنهم قمة في الإخلاص والتضحية، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا المجلس فاعلاً وقادراً على تقديم أشياء ملموسة للشباب".

ووجه، خلال الجلسة، "ببعض التوجيهات، أهمها متابعة قرار مجلس الوزراء المرقم 23465 لسنة 2023 (يوم الشباب العالمي)، ونسب تنفيذ الفقرات الواردة فيه، فضلاً عن القرارات التي تصدر من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبيان نسب التنفيذ".

كما وجه "بإعطاء الأسبقية في تنفيذ جميع المقررات الخاصة باحتياجات ومتطلبات القطاع الشبابي واعتبار المجلس الأعلى للشباب إطاراً مؤسسياً لتمثيل اهتمامات وتطلعات الشباب العراقي بأطيافه كافة".

وشدد السوداني على أنه "سيكون هناك تقييم خاص لكل الأجهزة الرسمية المعنية بقطاع الشباب ومسؤوليهم؛ لبيان مدى التزامهم بتنفيذ مقررات المجلس الأعلى للشباب".

كما وجّه أيضاً "أعضاء المجلس الأعلى للشباب بتقديم رؤى وأفكار من شأنها تنفيذ مشاريع جديدة لقطاع الشباب، وأن تدرج في أجندة اجتماعات المجلس لمناقشتها وإقرارها".

وجرى خلال الجلسة، وفق البيان، "البحث في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها ووضعها موضع التنفيذ".

