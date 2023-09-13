انت الان تتابع خبر بلقاء مغلق.. البرهان واردوغان يبحثان اخر تطورات الازمة السودانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة إن "أردوغان عقد لقاء مع البرهان، الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي، مشيراً إلى أن اللقاء جرى مغلقًا بين الجانبين.

ولم يصدر بيان رسمي حول تفاصيل ما تناوله الجانبان من قضايا خلال اللقاء.



يأتي ذلك، وسط مساعٍ لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما نفّذ الجيش غارات جوية في دارفور أسفرت عن عشرات القتلى، وفق ما أفاد مصدر طبي وسكان.

وبحسب بيان لمجلس الرئاسة السوداني، "من المقرر أن يجري البرهان "مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".

وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم، رافقا البرهان خلال الزيارة".

وتعد تركيا المحطة الخامسة للبرهان خارج البلاد، منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر نهاية آب/أغسطس، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا.

وتأتي زيارة البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد؛ سعياً لإيجاد حلّ للنزاع.

