انت الان تتابع خبر مع تجدد معارك "عين الحلوة".. إصابة قيادي بالجهاد الإسلامي في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت مصادر لبنانية بأن "الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تصاعدت مجدداً على محور "حطين - جبل الحليب" والتي أدت لخرق الهدنة الهشة القصيرة.

وسبقت ذلك سلسلة خروقات على المحور نفسه، إذ سقطت قذيفة فوق منزل، كما انفجرت قذيفة في الهواء فوق بلدة الغزية القريبة من صيدا.



وبدا مدخل صيدا الجنوبي خالياً من أي حركة سير بعدما طال الرصاص الطائش عدة أحياء في المدينة.

واخترق الرصاص الطائش سيارة إطفاء تابعة لمركز الدفاع المدني في صيدا، بفعل الاشتباكات التي دارت أثناء قيام العناصر بإخماد حريق بالقرب من ثكنة الجيش.

