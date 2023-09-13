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الحوار الوطنى: مصر دولة تحترم القانون في المقام الأول

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت إدارة الحوار الوطنى، باليوم العالمي للقانون، الذى يحتفل به العالم اليوم، وقالت :"نحتفل مع العالم اليوم، باليوم العالمي للقانون، وهي مناسبة جليلة نستحضر منها أهمية ومكانة القانون في أي مجتمع يسعى للنهوض، وهو ما نركز عليه دائما في شتى جلسات الحوار الوطني".

 

وأكدت إدارة الحوار الوطنى، أن مصر دولة تحترم القانون في المقام الأول ثم يأتي أي شيء بعد ذلك، متابعة :"تحية في هذا اليوم للقانون وأهله، شكرا لكم".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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