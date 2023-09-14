المجلس العسكري فـي النيجر ينهي التعاون مع بنين

نيامي ـ د.ب.أ: أنهى المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعاون العسكري مع دولة بنين المجاورة بعد أن دعمت قوة من غرب إفريقيا في حال فشلت الدبلوماسية في إنهاء انقلاب 26 يوليو الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن الكولونيل أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري الذي يطلق على نفسه اسم «المجلس الوطني لحماية الخليج 365»، قوله في بيان بثته قناة «تيلي ساحل» التليفزيونية العامة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: «سمحت بنين بنشر قوات ومعدات عسكرية في إطار الاستعدادات للتدخل».

وأضاف: «بدلًا من دعم النيجر، تفكر بنين في الهجوم علينا». وأضاف عبد الرحمن أنَّه سيتم إرسال إشعار دبلوماسي إلى بنين في هذا الصدد. ولم يرد أي رد فوري من جانب بنين. وكان المجلس العسكري قد ألغى مجموعة من الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع فرنسا في الشهر الماضي، كما طلب من 1500 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر المغادرة.

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