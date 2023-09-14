خيم الناجين من زلزال المغرب تنذر بمستقبل غير مضمون

الدار البيضاء ـ ا.ف.ب: ينتظر ناجون من الزلزال الذي ضرب وسط المغرب في طوابير طويلة للحصول على مساعدة بعدما فقدوا منازلهم. لكن الخيم الصفراء المتواضعة التي حصلوا عليها تشهد على انعدام اليقين الذي ينتظرهم. لكن رغم كل شيء، تمثل هذه المساعدات بادرة جيدة لسكان مثل فاطمة أومالول التي ما زال وجهها يحمل آثار دماء، بعد ثلاثة أيام من الزلزال الذي أدى إلى انهيار منزلها. فعلى الأقل، لن تضطر لتمضية ليلة أخرى نائمة في العراء. وقالت هذه المرأة البالغة 59 عامًا فيما كان جنود يوزِّعون الخيم في أمزميز، وهي مدينة تقع على مسافة نحو ساعة جنوب غرب مراكش أصبحت مركزًا لتوزيع المساعدات لسكان قرى الأطلس الكبير «أريد فقط منزلًا يكون مكانًا كريمًا للعيش». وتظهر الخيم التي نصبت قرب منازل مدمَّرة أو متضررة بشدَّة أن المساعدة آتية، لكنها تترك الناجين في حالة من عدم اليقين بشأن مصيرهم.

وأدى الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في 8 سبتمبر إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، بحسب أحدث حصيلة. وأثر الزلزال خصوصًا على المناطق الريفية حيث أصبح عدد كبير من المنازل غير صالح للسكن والتي لا يملك سكانها المال الكافي لإعادة بنائها بسرعة، من دون مساعدة.