ليبيا: كارثة الفيضانات أكبر من قدراتنا ونطالب بمساعدة الدول الصديقة

طرابلس ـ د.ب.أ: قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إنه ترأَّس اجتماعًا لمجلس الوزراء لاتخاذ عدَّة تدابير لمواجهة تداعيات الفيضانات.

وأضاف المنفي في كلمة متلفزة على التلفزيون الرسمي الليبي أنَّ «الكارثة أكبر من قدرات ليبيا ونطالب الدول الصديقة بالمساعدة العاجلة».

وقدَّم المنفي الشكر للدول التي قدمت المساعدات، مشيرًا إلى الجزائر ومصر وتركيا وفرنسا.

وشدَّد المنفي على تكاتف كُلِّ الفرقاء السياسيين في ليبيا، قائلًا إنَّ المِحن تذكرنا بأهمية التكاتف والتأزر ونبذ الخلافات، وقال إنَّ على الليبيين التعاضد على قلب رجل واحد.

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