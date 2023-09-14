كوريا الشمالية وروسيا تتعهدان بتعزيز العلاقات

موسكو ـ ا.ف.ب: تعهَّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعزيز العلاقات مع موسكو وقال إنَّ بلده سيقف «دائمًا إلى جانب روسيا» في وقت التقى الرئيس فلاديمير بوتين ضيفه في قاعدة فضائية بأقصى الشرق الروسي. وقال بوتين إنَّ موسكو ستساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية ملمحًا إلى أنَّ البلدَيْنِ قد يناقشان أيضًا التعاون العسكري. وأضاف أنَّه «سعيد جدًّا» للقاء كيم في روسيا. وقال كيم «دائمًا ما عبَّرنا عن الدعم الكامل وغير المشروط لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية، وأغتنم هذه الفرصة مجددًا لأؤكد أننا سنقف دائما إلى جانب روسيا». استمرت محادثات الزعيمين الثنائية وتلك التي شاركت فيها الوفود نحو ساعتين قبل أن يجتمعا حول مأدبة عشاء رسمية على شرف كيم، بحسب وكالات أنباء رسمية روسية.

وقال بوتين رافعًا كأسه «نخب تعزيز علاقات التعاون والصداقة مستقبلًا بين بلدينا» حسبما أظهرت مشاهد بثَّها التلفزيون الرسمي الروسي. وأضاف «من أجْل رفاه وازدهار بلدينا، في صحة الزعيم وجميع الحاضرين». التقى الزعيمان في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي. وتصافحا بحماسة لدى وصول كيم، حسبما أظهرت مشاهد مصوَّرة بثَّها الكرملين.