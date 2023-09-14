اخبار العالم

تعليق مثير من ماجواير بشأن الانتقادات التي يتعرض لها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من ماجواير بشأن الانتقادات التي يتعرض لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب مستواه.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تصريحات لـ ماجواير: كنا نعلم أنها ستكون عدائية ضد الاسكتلنديين وفي الشوط الثاني حصلت على النصيب الأكبر، ويسعدني التعامل مع ذلك.

وتابع: لقد مارسوا الضغط عليّ، لن أقول إنني معتاد على ذلك، لكن يمكنني التعامل معه، لن أقول إنني شخص يعاني من الضغط النفسي.

وأضاف: لقد مررت بالكثير في العامين الماضيين وكنت قائدًا لمانشستر يونايتد لمدة أربع سنوات تقريبًا.

وشدد: لقد كان شرفًا كبيرًا أن تتحمل الكثير من المسؤولية وكل ما يأتي معها، وهذا أمر سيئ للغاية كما أنه جيد.

وعن الضغط الذي يتعرض له من المشجعين المنافسين: حسنًا، هذا يزيل الضغط عن زملائي في الفريق ويضع كل شيء على عاتقي.

واستكمل: هذا يجعلهم يلعبون بشكل أفضل، بالتأكيد، هناك القليل من المزاح، والأجواء معادية، عندما نسافر إلى اسكتلندا.

وأتم عن موسمه مع مانشستر يونايتد: لم أبدأ أي مباراة في المباريات الأربع الأولى من الموسم، القصة تخطر في بالي، أريد أن ألعب كرة القدم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا