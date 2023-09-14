شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من ماجواير بشأن الانتقادات التي يتعرض لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب مستواه.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تصريحات لـ ماجواير: كنا نعلم أنها ستكون عدائية ضد الاسكتلنديين وفي الشوط الثاني حصلت على النصيب الأكبر، ويسعدني التعامل مع ذلك.

وتابع: لقد مارسوا الضغط عليّ، لن أقول إنني معتاد على ذلك، لكن يمكنني التعامل معه، لن أقول إنني شخص يعاني من الضغط النفسي.

وأضاف: لقد مررت بالكثير في العامين الماضيين وكنت قائدًا لمانشستر يونايتد لمدة أربع سنوات تقريبًا.

وشدد: لقد كان شرفًا كبيرًا أن تتحمل الكثير من المسؤولية وكل ما يأتي معها، وهذا أمر سيئ للغاية كما أنه جيد.

وعن الضغط الذي يتعرض له من المشجعين المنافسين: حسنًا، هذا يزيل الضغط عن زملائي في الفريق ويضع كل شيء على عاتقي.

واستكمل: هذا يجعلهم يلعبون بشكل أفضل، بالتأكيد، هناك القليل من المزاح، والأجواء معادية، عندما نسافر إلى اسكتلندا.

وأتم عن موسمه مع مانشستر يونايتد: لم أبدأ أي مباراة في المباريات الأربع الأولى من الموسم، القصة تخطر في بالي، أريد أن ألعب كرة القدم.