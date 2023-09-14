عاجل..هبوط اضطراري "لطائرة روسية" في حقل بسيبيريا

الشارقة - اميمة ياسر - هبطت طائرة روسية من طراز إيرباص إيه 320، اليوم الثلاثاء، اضطرارياً في أحد حقول سيبيريا بعد أن أقلعت من منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود إلى مدينة أومسك السيبيرية وعلى متنها 167 شخصاً، حسبما قاله مسؤولون.



– “هبوط اضطراري” لطائرة إيرباص روسية في حقل بسيبيريا

وقالت هيئة الطيران الجوي الروسية (روسافياتسيا) في بيان “في الساعة 5,44 بتوقيت موسكو (2,44 ت غ)، تم بنجاح هبوط غير مقرر لطائرة إيرباص إيه 320 تابعة لشركة أورال إيرلاينز”.



وهبطت الطائرة بحسب البيان، “في موقع تم اختياره من الجو” بالقرب من قرية كامينكا في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا.

ووفقاً لبيان الهيئة، فقد تم “إيواء جميع الركاب في أقرب قرية”، ولم يطلب أي منهم المساعدة الطبية، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو سبب الهبوط الاضطراري، وفق ” رويترز”.

ونشرت السلطات الروسية صوراً للطائرة في حقل بجوار غابة في منطقة نوفوسيبيرسك.

وبعد الهبوط استخدم ركاب الطائرة مخارج الطوارئ لإخلائها.

وبعد الهجوم الروسي لأوكرانيا، فرضت حكومات الدول الغربية عقوبات على قطاع الطيران الروسي تضرر منها بشكل كبير.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد سلامة الحركة الجوية، مشيرةً إلى هبوط حدث نتيجة “سبب فني”.

وتواجه صناعة الطيران الروسية صعوبات في الحصول على قطع غيار جديدة لإصلاح الطائرات بسبب العقوبات الغربية التي فرضت عقب الهجوم على أوكرانيا العام الماضي.