بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية.. وكيم يتعهد بدعم روسيا في «الحرب المقدسة» ضد الغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في قاعدة فوستوشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا.

وقال بوتين وهو يصافح كيم لنحو 40 ثانية: "أنا سعيد برؤيتك.. هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة".

ونقلت وسائل إعلامية عن بوتين قوله إن روسيا "ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية".

وعند سؤاله حول إذا هو وكيم سيتناقشان بشأن إمدادات الأسلحة، قال بوتين إنهما سيناقشان كل القضايا.

ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية، أجاب بوتين: "لهذا السبب جئنا إلى قاعدة فوستوشني الفضائية".

من جانبه، قال كيم جونج أون لبوتين إن روسيا تخوض حرباً مقدسة ضد الغرب، مؤكدا أن البلدين سيحاربان معاً "الإمبريالية".

وأخبر كيم بوتين عبر مترجم: "لقد ارتقت روسيا لقتال مقدس لحماية سيادتها وأمنها ضد القوى المهيمنة"، مضيفاً: "سندعم دائما قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية، سنخوض معا الحرب ضد الإمبريالية".

وفي السياق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المقبلة بين زعيمي الاتحاد الروسي وكوريا الشمالية مهمة على خلفية التغيرات الجيوسياسية الجارية في العالم.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2023، إن أحد المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اليوم هو "بالطبع التغييرات الجيوسياسية، التي لا تحدث من الناحية النظرية فحسب، بل لها خطوط عريضة ملموسة".

وكأمثلة على ذلك، أشارت المتحدثة إلى "التآزر الذي أظهرته مجموعة العشرين"، وتوسيع مجموعة البريكس، وعمليات إلغاء الدولار في العالم، والانتقال إلى المدفوعات بالعملات الوطنية "كوسيلة للخروج من الأزمات التي لا نهاية لها والتي تخلقها الولايات المتحدة".

وأضافت: "بالطبيعة، بظل هذه الخلفية، الاتصالات الثنائية مهمة للغاية، ولا شك أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل أهمية بالغة بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن التعاون الثنائي بين الاتحاد الروسي وكوريا الديمقراطية، الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، "يتم استعادته بالفعل".