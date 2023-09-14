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الجيش الليبي: فرق الإنقاذ المصرية وصلت

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن ليبيا  تعرضت إلى حادث جلل وكارثة قومية بعدما ضربها الإعصار دانيال.

وقال المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":" قلب درنة انتزع من صدرها وتوقف عن النبض والأمر كارثي في ليبيا ".

وأضاف المسماري:" مصر قدمت مساعدات إنسانية إلى ليبيا من أجل تخطي الأزمة الحالية جراء الإعصار ".

وتابع:" فرق الإنقاذ وصلت من مصر للمشاركة في عمليات البحث وإنقاذ المفقودين جراء الإعصار"، مضيفا:" وصلت لنا مساعدات وفرق إنقاذ من مختلف الدول".

وأكمل المسماري:" نطالب الشعب الليبي بالصبر ونؤكد ان عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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