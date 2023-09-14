البرهان يعزز انتصاراته ويرفض عرض إردوغان

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وتوجه البرهان إلى العاصمة التركية أنقرة، أمس، حيث عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ورافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز الاستخبارات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.
بالتواكب، انحسرت حدة الاشتباكات والمعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بشكل ملحوظ على صعيد جبهات القتال في شمال وجنوب دارفور ولاية الخرطوم، باستثناء حالات من القصف المتبادل المتقطع والغارات الجوية للجيش على ارتكازات ومواقع «الدعم السريع» في العاصمة القومية.
تواترت الأنباء حول احتمالات تسرب المعارك إلى ولاية الجزيرة وسط السودان بتوغل تجمعات لقوات «الدعم السريع» نحو تخوم محلية الكاملين شمال الولاية.
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