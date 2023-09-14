الرصاص يستقبل متظاهرين اقتحموا حزب البعث السوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نشطاء سوريون أنه تم إطلاق النار على متظاهرين، أمس، يحتجون ضد نظام بشار الأسد في محافظة السويداء جنوب البلاد. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان «أقدم محتجون من أبناء مدينة السويداء على دخول مبنى فرع حزب البعث، بعد دوام الموظفين، في محاولة لإغلاقه مرة ثانية، وسط ترديد شعارات تنادي بالحرية، ما دفع حراس المبنى إلى إطلاق الرصاص بشكل كثيف على المحتجين لتفريقهم».

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