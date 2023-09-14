الغضب الشعبي يصيب الحوثي بالرعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت ميليشيات الحوثي أمس ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ووضعت الحواجز على مداخل ساحات الميدان، ومنعت عبور السيارات وكثفت من تواجد عناصرها خوفا من تظاهرات شعبية للمطالبة بصرف الرواتب المنقطعة منذ سبع سنوات، والتي باتت تشكل كابوسا يؤرق جماعة الحوثي.

وحلقت طائرات حربية في صنعاء بشكل مفاجئ وشوهد عدد من طائرات الهيلوكبتر وهي تحلق على علو منخفض فوق سماء العاصمة صنعاء في إشارة لبث وإرهاب اليمنيين، حيث تعيش الميليشيات الحوثية حالة رعب دائم بسبب مطالب الموظفين والمعلمين بصرف الرواتب المنقطعة منذ سبع سنوات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، دعا إلى مزيد من الضغوط الأوروبية على الحوثيين من أجل الرضوخ للإرادتين الشعبية والدولية، والجنوح إلى خيار السلام.

واستعرض خلال استقباله، في عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل فينيالس، وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود الإقليمية والدولية من أجل استئناف العملية السياسية، والبناء عليها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأحاط سفراء الاتحاد الأوروبي بالتحديات والمخاطر المحدقة بأمن واستقرار المنطقة، مع تزايد تهديدات الحوثيين والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.

وأشاد بمواقف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة على كافة الصعد.

وأعرب السفراء الأوروبيون عن تقدير بلدانهم للتعاطي الإيجابي الذي يبديه المجلس الرئاسي والحكومة مع المساعي الرامية لإحياء مسار السلام.

على صعيد آخر، قتلت امرأة وأصيب زوجها وطفلها بجروح خطرة في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الحالي بمدينة الحديد وقال رئيس مؤسسة رصد الصحفي مجاهد القب، في تغريدة على حسابة بمنصة (أكس) «إن الميليشيات الحوثية ارتكبت مذبحة جديدة في حي الزهور بمديرية الحالي».

وأوضح أن امرأة في الـ48 من عمرها قتلت بينما أصيب طفلها وبترت ساقه بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي بأطراف الحي.

وأشار إلى أن شظايا اللغم الحوثي اخترقت جسد رب الأسرة وهشمت حوضه.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من مقتل شاب، في حادثة مماثلة بمديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.

وبحسب إحصائيات أممية، تعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثا بالألغام والمتفجرات الحوثية.

وشهدت المحافظة سقوط 390 ضحية مدنية؛ منهم 138 قتيل، و252 جريح، نتيجة حوادث انفجارات الألغام، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يوليو 2023.

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