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ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الحكومة الألمانية تمديد مهمة الجيش لنشر الاستقرار في العراق، لمدة عام آخر، وسيتاح لبرلين إمكانية إرسال ما لا يزيد على 500 فرد من الجيش إلى العراق، للقيام بهذه المهمة.

وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، «إن التكليف يشمل المشورة بالدرجة الأولى، كما يشمل أيضا تقديم الدعم في التزود بالوقود جوا، ودعم النقل الجوي والمشاركة في مهمات الاستطلاع التي ينفذها الناتو (حلف شمال الأطلسي) بطائرات أواكس».

وأعلن هيبشترايت أنه ستتم إحالة نص التفويض إلى البرلمان، ويذكر أن التفويض الحالي يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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