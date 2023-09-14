ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الحكومة الألمانية تمديد مهمة الجيش لنشر الاستقرار في العراق، لمدة عام آخر، وسيتاح لبرلين إمكانية إرسال ما لا يزيد على 500 فرد من الجيش إلى العراق، للقيام بهذه المهمة.

وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، «إن التكليف يشمل المشورة بالدرجة الأولى، كما يشمل أيضا تقديم الدعم في التزود بالوقود جوا، ودعم النقل الجوي والمشاركة في مهمات الاستطلاع التي ينفذها الناتو (حلف شمال الأطلسي) بطائرات أواكس».

وأعلن هيبشترايت أنه ستتم إحالة نص التفويض إلى البرلمان، ويذكر أن التفويض الحالي يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.