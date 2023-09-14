ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

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وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، «إن التكليف يشمل المشورة بالدرجة الأولى، كما يشمل أيضا تقديم الدعم في التزود بالوقود جوا، ودعم النقل الجوي والمشاركة في مهمات الاستطلاع التي ينفذها الناتو (حلف شمال الأطلسي) بطائرات أواكس».
وأعلن هيبشترايت أنه ستتم إحالة نص التفويض إلى البرلمان، ويذكر أن التفويض الحالي يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.
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