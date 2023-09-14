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التعاون الخليجي يدعو للتهدئة بالسودان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعربت دول عن قلقها إزاء تداعيات الأزمة الحالية في السودان، مؤكدة ضرورة التهدئة، وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف.

وشددت في بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عمان السفير إدريس الخنجري أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان، على ضرورة الحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

وثمن البيان استمرار الجهود الدبلوماسية للسعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار السودان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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