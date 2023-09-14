التعاون الخليجي يدعو للتهدئة بالسودان

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وشددت في بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عمان السفير إدريس الخنجري أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان، على ضرورة الحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن على المستوى الإقليمي.
وثمن البيان استمرار الجهود الدبلوماسية للسعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار السودان.
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