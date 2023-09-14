ويلقي البحر بمزيد من الجثث إلى الشاطئ في شرق ليبيا ليزيد من محصلة قتلى عاصفة دمرت تماما أحياء بأكملها على الساحل مع ورود أرقام مؤكدة بمقتل الآلاف واعتبار آلاف آخرين في عداد المفقودين.
وارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددًا من مدن وبلدات المنطقة الشرقية في ليبيا ليصل إلى 6 آلاف شخص حتى الآن.
وقال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل إن حصيلة الوفيات حتى صباح اليوم تخطت 6 آلاف والمفقودين بالآلاف، مضيفًا أن حصيلة الوفيات تعد أولية وأن مدينة "درنة" سجلت العدد الأكبر من الضحايا. وأوضح أن المستشفيات الحكومية في المناطق المتضررة شبه معطلة، متوقعًا ارتفاع عدد الضحايا في الساعات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقابر جماعية لضحايا إعصار ليبيا وسط تقديرات بمقتل 6 آلاف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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