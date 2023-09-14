قصف سيفاستوبول يصنف من أكبر الهجمات على روسيا

صنف الهجوم الأوكراني الذي وقع على حوض بناء السفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، كأحد أكبر الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ كروز على حوض بناء السفن وثلاث طائرات بحرية بدون طيار على سفن روسية في البحر الأسود.

وأدى الهجوم أوكراني إلى إصابة 24 شخصًا وإلحاق أضرار بسفينتين تخضعان للإصلاحات، وتسبب في حريق في المنشأة، حسبما ذكرت السلطات الروسية.

ووقعت المناوشات بينما تسعى أمريكا لتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستضيف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمة حذرت الولايات المتحدة من أنها قد تؤدي إلى اتفاق لتزويد القوات الروسية المستنفدة في أوكرانيا بالأسلحة.

هدف متكرر

وكانت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 في عمل اعتبره معظم العالم غير قانوني، هدفا متكررا منذ أمر بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من 18 شهرا. وفي الشهر الماضي، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببذل كل ما في وسعه لإعادة شبه جزيرة القرم، وحث الحلفاء الدوليين على دعم هذه الجهود.

وزعمت أوكرانيا أنها استعادت منصات التنقيب الإستراتيجية عن الغاز والنفط في البحر الأسود التي استولت عليها روسيا في عام 2015. واستخدمت روسيا المنصات لمعدات الحرب الإلكترونية ولإطلاق طائرات الهليكوبتر، وقالت أوكرانيا إن السيطرة عليها ستساعدها على استعادة شبه جزيرة القرم.

تبادل الهجمات

إن الهجوم في مدينة سيفاستوبول الساحلية، التي تعد بمثابة القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، وقع في الوقت الذي أسفرت فيه هجمات موسكو عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 14 آخرين في أنحاء أوكرانيا. وقال حاكم ولاية أوديسا أوليه كيبر إن هجومًا بطائرة بدون طيار قبل الفجر في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا ألحق أضرارًا بالميناء والبنية التحتية المدنية في منطقة إسماعيل - ليست بعيدة عن مدينة القرم - وأصاب سبعة أشخاص، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة. وأدت الهجمات الروسية على مناطق سكنية في 10 مدن وقرى في منطقة دونيتسك إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة. وقالت الحكومة إن القتال أدى إلى إصابة أحد سكان أوريكيف، في حين ألحق القصف في جنوب خيرسون أضرارا بمنازل وروضة أطفال. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ كروز على حوض بناء السفن وثلاث طائرات بحرية بدون طيار على سفن روسية في البحر الأسود.

إستراتيجية مهمة

ويتمتع حوض بناء السفن بأهمية إستراتيجية بالنسبة لروسيا لأنه يتم إصلاح السفن في أسطولها في البحر الأسود هناك.

وقال الجيش الروسي إنه تم إسقاط سبعة صواريخ، وتدمير جميع الطائرات البحرية بدون طيار، لكن بعض الصواريخ ألحقت أضرارا بسفينتين كان يتم إصلاحهما في حوض بناء السفن.

وقال ميخائيل رازفوزهاييف، حاكم سيفاستوبول المعين من قبل موسكو، على تيليجرام، إن الحريق الناتج أدى إلى إصابة 24 شخصًا. ونشر صورة تظهر النيران مشتعلة في حوض بناء السفن والدخان يتصاعد فوقه.

وأفادت قناة RBC-Ukraine الإخبارية الأوكرانية، نقلاً عن مصادر لم تسمها في المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن سفينة إنزال برمائية وغواصة تعرضتا لأضرار في الهجوم. وقدمت بعض قنوات تطبيقات المراسلة الروسية نفس الادعاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفن الحربية الروسية التي لحقت بها أضرار في حوض بناء السفن في سيفاستوبول سيتم إصلاحها بالكامل وستعود إلى الخدمة البحرية.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين لكن فيما يبدو إعلانا ضمنيا للمسؤولية عن الهجوم نشر قائد القوات الجوية الأوكرانية صورة لحوض بناء السفن المحترق وأشاد بالطيارين على عملهم.

واعترفت كييف بهجمات سابقة على شبه جزيرة القرم لكنها تجنبت إعلان مسؤوليتها عن هجمات الطائرات بدون طيار على موسكو ومناطق أخرى من روسيا.

خوف رومانيا:

قالت رومانيا إنها تحقق فيما يبدو أنه شظايا طائرة بدون طيار عثر عليها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا

وهذه هي المرة الثالثة خلال الأسبوع الماضي التي يعثر فيها عضو الناتو على بقايا طائرة بدون طيار

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وقال الرئيس كلاوس يوهانيس إن شظايا الطائرة بدون طيار التي عثر عليها يوم السبت «مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي».

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قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا قال إنه لا توجد فرصة لانجرار البلاد إلى الحرب.