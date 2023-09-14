حملة مكبرة.. "الجيزة" تزيل تعديات محلات بشارعي "البوهي والعامل الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة، التعامل الفوري حيال شكوى المواطن الواردة والخاصة بقيام محل موبيليا وأثاث بالتعدي على حرم الطريق العام بالمنطقة أمام موقف أتوبيس إمبابة بشارع العامل الأول بمنطقة بلوك ١٤ والقيام بالعديد من المخالفات، وإعاقة حركة المارة .

وشنت محافظة الجيزة، وفقاً لبيان الأربعاء، حملة مكبرة من خلال حي امبابة، تم خلالها إزالة كافة الإشغالات والتعديات، ومصادرتها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وجاري المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار الشكوي.

كما تم التعامل مع شكوى مواطن من وجود تاندة تابعة لمحل، يتجمع بها المخلفات يتضرر منها القاطنين بالمنطقة بشارع البوهى بإمبابة؛ وذلك برفع المخالفة والتشديد على المخالف بعدم التكرار مجدداً؛ وجاءت الحملات بمتابعة من أشرف بكر، رئيس حي شمال .