الأرز بـ20 جنيها.. "التموين" تعلن أسعار السلع بمعارض "أهلا مدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "أهلا مدارس"..

وأفاد التقرير، بمشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلا مدارس"، وأن الشركة تشارك في 42 معرض فرعي بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

وأكد اللواء أحمد حسنين أن الشركة تشارك بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "اهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيه للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيه بتخفيض يصل الى 15% من السوق الخارجي.

وأكد التقرير، أنه سيتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيه، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيه، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة، وضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيه، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

وتمت مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.