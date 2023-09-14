منها الأقساط.. أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن المبالغ المالية والرسوم التي يتم خصمها من قيمة رصيد العداد مسبوق الشحن"أبو كارت"، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويستعرض"الخليج 365"السطور التالية أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت وقت الشحن، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين:

اولا..خصم فرق الشريحة:

١- يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري للمشترك، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 بالشهر، ويرجع العداد للشريحة الأولى والرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و 2 هي أعلى دعم موجود لأول 100 كيلووات في شرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلووات يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويكون الخصم بمبلغ 28 جنيها، كفرق للانتقال من شريحة لأخرى وحسب الأسعار الحالية.

-خصم 145 جنيها من رصيد العداد حال تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات في الساعة.

-خصم 185 جنيها من رصيد العداد، حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات في الساعة..

ثانيا...خصم الأقساط:

2- يوجد العديد من العدادت مسبوقة الشحن، يتم تركيبها للعملاء بنظام التقسيط علي فترة تصل لـ24 شهرا، خاصة للحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بمسبق الدفع "أبو كارت"، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

وفي بعض الأحيان يكون بعض أصحاب العدادات لديهم تراكمات للاستهلاك، وفي هذه الحالة تقوم شركات توزيع الكهرباء بعد التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للعميل، أما حالة تغير العداد القديم بمسبق الشحن، يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود في العداد.

ثالثا..الخصم والمكان مغلق:

3- الاستهلاك "مغلق"، يقوم عندها العداد عند نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، ويعرف المقروء بـ 0، وقيمته الخصم 9 جنيهات كل شهر، وذلك في حالة عدم الاستهلاك.

رابعا.. خصم الرسوم والدمغات:

4-يعتبر خصم الرسوم والدمغات، الذى يتم تطبيقه بشكل آلي من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع، وذلك للسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة بشكل قانوني مع نهاية الشهر.