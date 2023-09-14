خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني

تسلم الرسالتين، نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.
ورحّب الخريجي خلال الاستقبال بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير محمد المطرفي.
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