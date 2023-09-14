دمره الهندوس عام 1992..الهند تعتزم افتتاح معبد هندوسي مكان مسجد بابري "الأثري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

يعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، افتتاح معبدا هندوسيا في يناير المقبل، مكان بناء مسجد أثري شُيد منذ مئات السنين، في محاولة لتنشيط القاعدة الجماهيرية لمودي قبيل الانتخابات المقرر عقدها العام المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

المسجد هو مسجد بابري شُيد عام 1528 على يد مير باقي جنرال الإمبراطور المغولي، بابور ودمره الهندوس عام 1992 عقب أعمال شغب أدت إلى مقتل حوالي 2000 شخص في جميع أنحاء الهند غالبيتهم من المسلمين، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

يقول الهندوس إن مكان المسجد هو محل ميلاد اللورد رام، وهو إله الهندوس ورمز مقدس بالنسبة لهم منذ عقود طويلة، الذين منحتهم المحكمة العليا في الهند الموقع لبناء المعبد عام 2019، في خطة يشجعها الحزب القومي الهندوسي الحاكم بزعامة مودي.

ودُعي مودي للمشاركة في صلاة حفل الافتتاح بالموقع من قبل رئيس لجنة بناء معبد شري رامجانمابهومي، نريبندرا ميسرا، وذلك حسبما أفاد الأخير في تصريحات صحفية للصحفيين.

وأفاد ميسرا أنه من المقرر الانتهاء من الطابق الأرضي في المعبد نهاية العام الجاري، قائلًا "بمجرد الانتهاء منه وبمجرد انتقال الرب إلى الحرم المقدس... علينا أن نسمح للمصلين بالحضور والصلاة".

ويتوقع أن يترأس مودي، مراسم وضع تمثال الإله رام في بلدة أيوديا الواقعة على ضفاف نهر بشمال البلاد، التي يعتقد المريدون على نطاق واسع أنها محل ميلاد الإله الهندوسي.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء المعبد والمجمع المحيط به في عام 2025 بتكلفة قد تصل إلى 181 مليون دولار.