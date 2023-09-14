شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": توجيهات الرئيس بالمساعدات فى ليبيا والمغرب تعكس دعم مصر للأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وهو ما يعكس موقف مصر الداعم لكل الأشقاء العرب في كل الظروف، مؤكدا أن مصر لا تتأخر يوما عن تقديم يد العون إلى كل محتاج، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والتي تفوق قدرة دولة بمفردها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على تضامن الدولة المصرية قيادة وشعبا مع الأشقاء، ووقوفها بجانبهم سواء فى المغرب وليبيا، مطالبا بتعزيز الدعم العربي المقدم الدولتين الشقيقتين من المساهمة في العثور على المفقودين العالقين، فضلا عن تخطى آثار الكارثتين سريعاً.

ولفت البرلماني، إلي أن ما حدث خلف كم هائل من الدمار الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل تنفيذ خطط سريعة للإعمار لكي تعود للحياة في البلدين إلى طبيعتها، مٌطالبا المجتمع الدولي بمد يد العون إلى الدولتين الشقيقتين وتعزيز التعاون مع دول الجوار من أجل تقديم الدعم الكافي لهم.

وشدد "صبور" على ضرورة أن يُظهر العالم مزيد من الدعم للدولتين من أجل الترسيخ لمجتمع دولي أكثر تكاتفا وتعاونا دون وضع المواقف السياسية في الاعتبار، الأهم إعلاء قيم الإنسانية.

وتقدم البرلماني، بخالص تعازيه إلى الأشقاء فى المغرب وليبيا في ضحايا كارثة الزلزال والعاصفة دانيال، والتي راح ضحيتهما آلاف الضحايا من القتلى والمصابين إضافة إلى المفقودين الذين لم يتحدد مصيرهم حتى الأن.