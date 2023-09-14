شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة تخصصية مغلقة للحوار الوطنى ضمن لجنة الأحزاب الخاصة بالمحور السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، جلسة تخصصية مغلقة لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الاحزاب " ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد.

وكانت شهدت أروقة مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، والخاصة بجلسات الحوار الوطني، جانب من الاستعدادات الخاصة بالجلسة التخصصية المغلقة اليوم الخميس 14 سبتمبر، لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الاحزاب " ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.