انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني الى الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، انه "تم تأجيل انعقاد الجلسة الـ 15 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة، الى يوم الاثنين المُقبل".ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

جدول الاعمال ادناه: