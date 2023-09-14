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البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني الى الاثنين المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، انه "تم تأجيل انعقاد الجلسة الـ 15 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة، الى يوم الاثنين المُقبل".

ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق. 

جدول الاعمال ادناه:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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