في يوم واحد.. قصف منطقة بيلجورود الروسية 140 مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على "تليجرام" اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية نحو 140 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جلادكوف "في منطقة بيلجورودسكي، تم إطلاق 26 قذيفة مدفعية على بلدة شيتينوفكا، وثلاث قذائف على بلدة جورافليوفكا، وست قذائف مدفعية على بلدتي نوموفكا ونيخوتييفكا ."، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال جلادكوف "وفي جورافليوفكا أيضا، أسقطت طائرات مسيرة ثلاث دفعات من الذخائر المتشظية، كما أسقطت دفعة واحدة من الذخائر المتشظية على بلدة سولنتسيفكا. ولم تقع إصابات أو دمار في أي من البلدات".