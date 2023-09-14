الحكومة الليبية تخصص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي)

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة من الفيضانات التي تلت الإعصار الاستوائي دانيال الذي ضرب الشرق الليبي.

كما أعلن عن إعادة تشغيل شبكة الكهرباء في الجزء الغربي من مدينة درنة. وكانت شبكة الكهرباء في مدن الجبل الأخضر قد تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات. وتركزت الأضرار الكبيرة في شبكة الكهرباء في مدينة درنة التي جرفت السيول جزء كبير منها، وتمكنت الفرق الفنية من إعادة الشبكة في الجزء الغربي من المدينة الذي لم يتضرر كثيرا بينما العمل لا يزال جار في الجزء الشرقي.

وارتفعت أعداد ضحايا الفيضانات والسيول في درنة إلى 5300 قتيل والمفقودين بالآلاف