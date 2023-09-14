وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد على أهمية العلاقات بين مصر وفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية، متوجهة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقبال، حيث تمت مباحثات مشتركة حول عدد من المجالات.

وأشادت وزيرة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، باستراتيجية السيسي ودوره في مجال تغير المناخ وكذلك التنمية.

وأوضحت كولونا أن مصر شريك مهم واستراتيجي لفرنسا وأوروبا، ومصر وفرنسا يمكن أن تعملان بشكل يسهم في انعكاس ذلك إيجابيا على منطقة المتوسط.

ولفتت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أن مصر قوة إقليمية وقوة اعتدال وتسعى للحلول، مشيدة بدور مصر في محاولة إرساء الاستقرار والسلام فى المنطقة وتحديدا بالشرق الاوسط،.