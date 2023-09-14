شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يدعم صغار المزارعين ببنى سويف ضمن مبادرة "ازرع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التحالف الوطني للعمل الأهلى، محطة فارقة فى العمل الأهلى بمصر، والمكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا تحت مظلة واحدة بإجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع، وإجمالى عدد مواطنين مستفيدين خلال عام واحد 30 مليون مستفيد.

وتواصل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أحد مكونات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، العمل فى المرحلة الثانية لمبادرة "ازرع" فى محافظة بنى سويف لتحقيق الحلم الأكبر بالوصول إلى 500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، ويأتى ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى للمبادرة والوصول إلى 100 ألف مزارع.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية.