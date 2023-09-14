شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم قوافل طبية لأهالى قرى بنى سويف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة "راعي مصر للتنمية" أحد مكونات «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» قوافل طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية هرم ميدوم التابع لمحافظة بني سويف، في إطار "أسبوع الخير" الذي أطلقه التحالف الوطني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمحافظة بني سويف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.