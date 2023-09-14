شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل فعاليات "قطار الخير " فى بنى سويف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات مبادرة "قطار الخير التحالف" بتوجيه أكثر من 16 شاحنة لمحافظة بني سويف، تحمل مساعدات غذائية وعينية وشنط وأدوات مدرسية من خلال أكثر 300 متطوع ومتطوعة.

وتجوب القوافل كافة أرجاء المحافظة في مراكزها السبعة والتي تضم نحو 225 قرية، بمشاركة 12 مؤسسة وجمعية من مؤسسات التحالف، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.