شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فعاليات المرحلة 24 من قوافل ستر وعافية بقرية "ست الأمراء" فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فيديو عن تفاصيل القافلة التي نظمتها حملة ستر وعافية 24 بقرية "ست الأمراء" مركز ببا بمحافظة بنى سويف، حيث قدمت خدمات لأكثر من 80 ألف مواطن على مدار يومين، وقدمت لهم كافة أشكال الدعم والخدمات المعروفة عن القافلة، من بينها خدمات للأشخاص الأكثر احتياجا من ذوي الإعاقة ودعم قانوني للغارمين والغارمات، وقوافل صحية وقطع ملابس ولعب للأطفال بالإضافة إلى تفاصيل أخرى يكشفها الفيديو.

وتأتي قوافل ستر وعافية ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي الذى انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.