الصحة العالمية تخصص 2 مليون دولار دولار لدعم متضرري فيضانات ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، تخصيص 2 مليون دولار لدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا، جراء إعصار "دانيال".

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن المنطقة المتضررة تؤوي أكثر من 1.5 مليون شخص، مضيفاً أن عدد الوفيات ارتفع بعد الكارثة، وأن الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت ملحة بشكل متزايد.

وأوضح أن "الصحة العالمية" تعمل مع السلطات والشركاء لتقديم المساعدة الطارئة للمناطق المتضررة في ليبيا، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء. وذكر أن المنظمة خصصت مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم الاستجابة للكارثة في ليبيا.

والأحد، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة المنتهية ولايتها سعد الدين عبد الوكيل.