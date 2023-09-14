بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.. سقوط "الجثة" بـ"حشيش وهيروين" في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، من ضبط مسجل شقي خطر في قرية برمبال القديمة، وفي حيازته 20 طربة لمخدر الحشيش و220 لفافة هيروين، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

كانت معلومات وردت للعقيد عمر عبد المتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، تفيد بتواجد عدد من العناصر الإجرامية في قرية برمبال القديمة مركز منية النصر والإتجار في المواد المخدرة.

جرى إعداد مأمورية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقيادة رئيس المنطقة والمقدم محمد عزام السباعي، والرائد محمد شمس والرائد محمد سنجاب، والرائد أحمد بدوي، المفتشين بالإدارة، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي والبحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية.

فور وصول القوات للمنطقة أطلق العناصر الإجرامية الأعيرة النارية تجاه القوات ما، دفعهم لإطلاق النيران، ردا على المتهم.

أسفرت المداهمة عن ضبط مسجل شقى خطر يدعى "ح.أ.ع"، وشهرته "الجثة"، 31 عامًا، عامل ومقيم في قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، ومدرج له معلومات جنائية وسبق اتهامه فى 7 قضايا (سرقة وإطلاق أعيرة نارية - وحمل سلاح ناري بدون ترخيص)، والمطلوب ضبطه فى قضية إطلاق أعيرة نارية وإرهاب المواطنين.

أسفرت المواجهة عن إصابة المتهم بعيار ناري في الإلية نتيجة تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، وجرى ضبطه، بينما تمكنت 3 عناصر إجرامية من الهرب في المناطق الزراعية المتاخمة للقرية فور استشعار اقتراب القوات.

عثر بحيازة المتهم على 20 طربة لمخدر الحشيش و220 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح ناري، وحرر عن ذلك المحضر رقم 12078 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر.

وجرى تحويل المتهم المصاب لمستشفى المنصورة الدولى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.