احتفالات الليلة الختامية لمولد العارف بالله جلال الدين السيوطي - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير: محمود عجمي:

احتفل المئات من أبناء الطرق الصوفية، مساء اليوم الخميس، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله "جلال الدين السيوطى" أمام مسجده في منطقة القيسارية بحي غرب مدينة أسيوط، وسط ابتهالات وأناشيد المريدين والمحبين.

يجري الاحتفال اليوم بالليلة الختامية بمولد العارف بالله الشيخ جلال الدين السيوطي والملقب ببحر العلوم، لما قدمه خلال حياته من مؤلفات، كما أن الاحتفال يجري مرتين في العام، الأولى في شهر فبراير بذكرى ميلاده والاحتفال الثاني في بداية شهر سبتمبر بذكرى وفاته.

العارف بالله الشيخ جلال الدين السيوطى، ولد في غرة شهر رجب من سنة 849 هـ، الموافق سبتمبر من عام 1445م، بالقاهرة، واتجه السيوطى إلى حفظ القرآن وأتم حفظه وهو دون الثامنة، إذ كان والده أحد العلماء الصالحين أصحاب المكانة العلمية الرفيعة، وجعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يده.

تميز الشيخ جلال الدين السيوطى، بقدرته على حفظ الكتب فى سن مبكرة من العمر ومنها كتب منهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك والعمدة، فاتسعت مداركه وزادت معارفه حتى سطر المئات من الكتب، بلغت 600 مصنف في الفقه والحديث والتفسير والبلاغة والنحو والأدب والتاريخ".