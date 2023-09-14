محافظ السويس: افتتاح مشروعات خدمية احتفالا بالعيد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس اجتماعاً لمناقشة رؤية واستعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومي، ومرور 50 عامًا على ذكرى انتصار المقاومة الشعبية على العدو.

جاء ذلك في حضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام، ورؤساء الأحياء والقيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأشار اللواء صقر خلال الاجتماع الذي عقده بقاعة الاجتماعات الرئيسية، إلى أن احتفالات السويس بالعيد القومي ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مجالات متعددة الصالح أهالي المحافظة.

وأوضح المحافظ أن السويس اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي وذكرى انتصار المقاومة الشعبية على القوات المعتدية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياءاً لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن، مشيرا إلى ضرورة عمل ندوات تثقيفية للشباب.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير والتنمية مستمرة على مستوى جميع أحياء المحافظة من أجل حياة طيبة وآمنة وكريمة تليق بشعب السويس.

وأضاف أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد السويس القومي والعمل كفريق واحد لإخراج فعاليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة السويس.

واستمع المحافظ من جميع الجهات المعنية لشرح استعداداتها لإقامة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي والاستعدادات الخاصة بكل جهة، مؤكدًا أنه تم التشديد على الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.

وأكد "صقر" خلال الاجتماع أن احتفالات السويس هذا العام ستكون مليئة بالمفاجآت وستدخل السرور على أهل السويس.

وكلف "صقر" رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعدادات، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع، ورفع أي إشغالات وتعديات على مستوى جميع الأحياء والاستعداد الجاد لاستقبال اليوبيل الذهبي لاحتفالات أكتوبر.