السفارة الأمريكية في موسكو تعلن عن إجراءات انتقامية بعد طرد دبلوماسييها



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

صرحت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين شخصين غير مرغوب بهما، غير معقول وسترد عليه بالشكل المناسب.

وقال بيان السفارة: "نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة (لين) تريسي في 14 سبتمبر بقرار إعلان الدبلوماسيين شخصين غير مرغوب بهما".

وأضافت: "نرفض بشكل قاطع أساس هذا الطرد غير المبرر للموظفين الدبلوماسيين".

وتابعت: "السلطات الأمريكية سترد على ذلك بالشكل المناسب".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية لين تريسي، وذلك بغية تسليمها رسالة تطلب مغادرة موظفين أمريكيين اثنين للبلاد باعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما.