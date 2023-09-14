وزير السياحة: زيادة أعداد السائحين بـ 40% عن العام السابق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه مصر استقبلت 2000 رحلة طيران خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، مضيفا: "أننا قادرون على التعاون مع شركات الطيران والسياحة لوضع كل الإمكانات لخدمتهم وخدمة أنشطتهم الترويجية في السوق الروسي".

وأضاف "عيسى"، خلال لقائه على قناة "RT"، أثناء زيارته إلى روسيا، أن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم، بداية من فيروس "كورونا" مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، أدي لـ انخفاض الطلب على السفر، ولكنه ارتفع بعد انتهائها، ومصر استفادت من هذا النمو في الطلب على السياحة.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن عدد السائحين والليالى السياحية بمصر ارتفعت بمقدار 40% عن العام السابق، والأعداد أعلى بكثير من عام 2019، الذي كان يٌعد عام الذروة في مصر، والميزة في أن تركيبة السائحين متميزة، وبها نمو بوصول سائحين من 20 دول كبيرة ومُصدرة للسائحين.

وأشار، إلى أنه إنطلاقاً من هذه الأرقام والوقائع، فإن صناعة السياحة تعتمد على شركات القطاع الخاص بـ وجود 8 آلاف شركة سياحية.