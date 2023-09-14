البيسري بحث مع فرونتسكا سُبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة

بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوّانا فرونِتسكا في "الأوضاع العامة، وسُبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة"، وفق بيان عن شؤون الاعلام في الامن العام.

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