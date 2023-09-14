التقى رئيس حزب الوطنييين الاحرار النائب كميل دوري شمعون في قصر الصنوبر اليوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في اطار لقاءاته للتشاور حول الموضوع الرئاسي، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه غارو وكبار المسؤولين في السفارة الفرنسية.
واكد شمعون، بحسب بيان للحزب، حرصه على "اجراء الانتخاب باسرع وقت ممكن ضمن الاطر الدستورية، وانه بغض النظر عن الاسم، فإن ما يهمنا هو الاتيان برئيس سيادي وإصلاحي، مُتحرر من القيود، يعمل على تنفيذ كل مندرجات دستور الطائف وفي طليعتها اللامركزية الادارية، وتلى اللقاء غداء على شرف الضيوف".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب الاحرار التقى لودريان: ما يهمنا هو الاتيان برئيس سيادي وإصلاحي متحرر من القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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