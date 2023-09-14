وديع الخازن زار مجلس اللوردات البريطاني

استكمل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن زيارته إلى لندن، حيث التقى مستشار الملك شارلز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات مع دولة الفاتيكان في مجلس اللوردات البريطاني اللورد دنيال برينان، وجرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية.

وتداول الجانبان عرض الأوضاع على الصعيد الوطني، وكيفية السعي لابعاد التجاذبات عن الساحة الداخلية، وإنتخاب رئيس للجمهوربة.

واعتبر برينان أنّ "الوحدة الوطنية هي أمضى سلاح لحماية السلم الاهلي"، وأن "تعزيز أواصر هذه الوحدة يكون بتطبيق ما تبقى من بنود وردت في اتفاق الطائف، والحوار الدائم والبناء ونبذ كل ما يُفرّق بين اللبنانيين"، فضلاً عن "التشديد على الإستقرار الامني والسياسي والإجتماعي".