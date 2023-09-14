دخل قرار اتفاق وقف اطلاق النار الجديد في مخيم عين الحلوة، والذي تم التوصل اليه في الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كل من عزام الاحمد وموسى ابو مرزوق، حيز التنفيذ عند السادسة من مساء اليوم.
ويشهد المخيم هدوءا تاما، كان ساد منذ ما قبل ساعات الظهر على كافة محاور القتال، باستثناء بعض الرشقات التي سمعت اثناء تشييع ضحايا اشتباكات الامس في جبانة سيروب.
كانت هذه تفاصيل خبر هدوء تام في مخيم عين الحلوة مساء التزاما بالاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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