محافظ البقاع ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي بحث في تداعيات النزوح السوري

ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، في مكتبه، في سرايا زحلة حضره: النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، العميد ياسر الميس عن قيادة منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، رئيس فرع معلومات البقاع العميد طوني صليبا، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الذوقي، العميد عبد الكريم شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد عبد الناصر الحلبي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في الجيش اللبناني، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد فرنسوا الأسمر، قائد سرية زحلة الإقليمية المقدم ميشال نقولا، آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن الصايغ، رئیس شعبة التحقيق والإستقصاء في دائرة أمن عام البقاع المقدم سامي الحايك، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام الرائد أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد علي الحاج دياب ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.

استهل المحافظ كلمته بالترحيب بالحضور، وأشاد ب"التنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد".

وشدد على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وأشار بيان إلى أن "الاجتماع بحث في موضوع النزوح السوري وتداعياته على المجتمع اللبناني المضيف في محافظة البقاع، وتم التوافق على اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية والأمنية كافة في ما خص مخيمات النازحين السوريين والمؤسسات والمحال المستثمرة بصورة مخالفة للقانون، استنادا إلى قرار جانب مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2023/9/11".

وفي الختام، قرر المجتمعون "إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة بهدف التنسيق والتعاون في حال حدوث أي طارئ".